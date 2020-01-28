Держатели карт Mastercard Райффайзенбанка теперь могут оплачивать покупки часами швейцарского производителя Swatch, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для начала использования нужно просто привязать карту Mastercard Райффайзенбанка в приложении SwatchPAY!, доступном на iOS и Android», — говорится в сообщении.



Согласно последнему исследованию, проведенному Райффайзенбанком среди жителей разных городов России, расплачиваться бесконтактным способом предпочитают 56% опрошенных, из них 43% предпочитают оплату при помощи бесконтактной банковской карты, а 13% — телефон, часы или браслет.

«Клиенты Райффайзенбанка на данный момент совершают с помощью смартфонов, часов или браслетов более 16% всех операций. Возможность оплачивать покупки с помощью часов одного из самых популярных часовых брендов в мире порадует их владельцев и сделает бесконтактные платежи еще более удобными», — сказал руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин.

Сервис SwatchPAY! доступен только держателям карт Mastercard, уточняют в банке. Его поддерживают шесть моделей из специальной коллекции SwatchPAY!, оснащенные модулями NFC.