Отказаться от первоначального решения сменить пенсионного страховщика в 2019 году решили чуть более 5% граждан, пишет «Коммерсант» . Это стало результатом отказной кампании, инициированной негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

Так, в Пенсионный фонд России (ПФР) за прошлый год поступило 12,7 тыс. уведомлений об отказе от смены фонда. Всего на смену страховщика было подано 345 тыс. заявлений: из них один НПФ на другой решили сменить 183,3 тыс. человек, перейти из ПФР в НПФ захотели 97,7 тыс. человек, а вернуться в ПФР решили 62,3 тыс. граждан. Как рассказали несколько топ-менеджеров НПФ, ряд частных фондов проводили отказную кампанию, пытаясь защитить свою клиентскую базу.

Основным аргументом частных фондов был теряемый гражданином в результате досрочной смены страховщика инвестдоход. «Это действенный механизм: мы давили на жадность людей», — рассказывал в декабре один из топ-менеджеров НПФ. Некоторые НПФ в декабре стали привлекать к отказной кампании сотрудничавших с удостоверяющими центрами пенсионных брокеров, которые обращались к решившим остаться у прежнего страховщика клиентам и подавали отказное заявление.

По словам топ-менеджера одного из крупных НПФ, это была пробная кампания. Контрагент частных фондов указывает, что в этом году ряд фондов собираются проводить отказную кампанию уже с весны.