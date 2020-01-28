Греция во вторник разместила на финансовых рынках 15-летние облигации на 2,5 млрд евро, говорится в сообщении Афинского агентства новостей АМНА.

Спрос составил около 19 млрд евро и превысил ожидания, отмечает агентство. Ожидается, что доходность будет ниже 1,9% годовых. Срок погашения облигаций — февраль 2035 года. Официальные данные по итогам выпуска пока не опубликованы.

Греция впервые выходит на рынок с облигациями со сроком погашения после 2032 года, когда истекают долгосрочные меры по греческому долгу, то есть устойчивость греческого государственного долга покрывается решениями Еврогруппы.

Греция выпустила облигации вскоре после того, как рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг страны. После повышения рейтинга доходность 10-летних облигаций упала до рекордно низких 1,137% в понедельник, 27 января, с 1,31% в пятницу, 24 января.

В октябре 2019 года Греция разместила на международных рынках 10-летние облигации на 1,5 млрд евро под 1,5% годовых. Процентная ставка по предыдущему выпуску 10-летних облигаций в марте 2019 года составила 3,9%. Агентство по управлению госдолгом страны (PDMA) намерено в 2020 году заимствовать на внешних рынках от 4 млрд до 8 млрд евро.

В течение нескольких лет Греция была лишена возможности кредитоваться на международных финансовых рынках из-за глубокого экономического кризиса. Кредиты страна получала по программам финансовой помощи от тройки международных кредиторов в обмен на реформы и политику затягивания поясов. В августе 2018 года Греция вышла из программ кредитования, которые длились восемь лет.