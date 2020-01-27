Гарантированный пенсионный план (ГПП) может принести россиянам в среднем 16,5 тыс. рублей прибавки к пенсии, если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, пишут «Известия» . Больше всего заработают москвичи — 32,7 тыс. рублей, а также жители Сахалина — 30 тыс. рублей. Такие данные содержатся в исследовании консалтинговой компании FinExpertiza.

На самые скромные выплаты смогут рассчитывать проживающие в Туве (7,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесской республике (9,3 тыс. рублей). При накоплении дополнительных 6% и получении по ним капитализации средняя пенсия в России достигнет двух третей от уровня средней зарплаты, которую получал человек, подсчитала FinExpertiza. Самый высокий показатель будет в Ивановской области (87%), Алтайском крае (85%), Орловской (84%) и Кировской областях (83%), а также Республике Мордовия (83%).

В свои расчеты FinExpertiza закладывала доходность в 6,7% годовых, которую должны приносить инвестированные негосударственными фондами средства по ГПП, — такой ориентир в качестве «идеального» называл Минфин. Реальная доходность в 6,7% — это слишком оптимистично, отмечают эксперты. На длинном горизонте ставка в 1–2% выглядит более реалистичной. Если опираться на последние 20 лет, то накопленный уровень инфляции составил более 550%. Чтобы нейтрализовать инфляционное воздействие, понадобится 8–10% годовых, а на безбедную и независимую старость — до 300 тыс. рублей в месяц, подсчитали эксперты.

Для успешной реализации ГПП необходимо несколько условий, включая стабильность экономического роста, благоприятный налоговый режим и значительные усилия по финансовому образованию граждан, солидарны эксперты. По их словам, у добровольных пенсионных программ должны быть мощные налоговые льготы, дающие преимущества по сравнению с вкладами и инвестициями в недвижимость. Несмотря на появление нового накопительного инструмента, государственная выплата не исчезнет, уверены эксперты. Ни одна страна, имеющая развитую пенсионную систему, уже не может от нее отказаться, даже столкнувшись со старением населения и уменьшением рождаемости, пояснили они.