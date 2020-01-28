В отношении договоров каско потребители направили финансовому уполномоченному почти 2,5 тыс. обращений.
Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного за год получила 91,4 тыс. обращений от потребителей финансовых услуг. Об этом сообщил главный финомбудсмен Юрий Воронин, передает пресс-служба организации.
«В прошлом году подавляющее количество обращений (около 87 тыс., или 95,3%) пришлось на споры по договорам ОСАГО, из которых наибольшее число обращений (33,2 тыс., или 36,4%) связано с несогласием заявителей с размером страхового возмещения», — говорится в сообщении.
Около 24 тыс. обращений касалось отказов в выплате страхового возмещения и еще 23 тыс. — нарушения сроков выплаты возмещения. Меньше всего обращений среди споров по ОСАГО поступило на несогласие заявителей с качеством выполненного ремонта — менее 1 тыс.
В отношении договоров каско потребители направили финансовому уполномоченному почти 2,5 тыс. обращений, из которых основным видом нарушения стал отказ в выплате страхового возмещения.
В организации отмечают, что обращения поступали не полный 2019 год. Институт финансового уполномоченного заработал с 1 июня прошедшего года.
«В целом средний размер требований по обращениям заявителей в 2019 году составил 210 614 рублей», — добавил Воронин.
Нет комментариев