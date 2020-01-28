Федеральная антимонопольная служба ждет объяснений от сотовых операторов в связи с повышением тарифов, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

«Жалобы на повышение тарифов сотовыми операторами начали поступать в ФАС. Как только появилась первая информация, мы направили запросы операторам связи России. Срок предоставления операторами информации — до 31 января», — добавил он.

Ранее стало известно, что ряд сотовых операторов повысил стоимость некоторых архивных тарифов.

В середине января Голомолзин сообщал агентству, что ФАС внимательно изучит, насколько это обоснованно, однако на тот момент жалоб еще не было.