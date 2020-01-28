Евроазиатский Инвестиционный Банк уменьшил ставки по вкладам в рублях.

Депозит «Классика» (от 10 тыс. рублей, с 31 до 540 дней) открывается под 2,5—5,7% годовых (ранее — под 2,5—6,2%). Проценты ежеквартально капитализируются.

«Универсал» (от 10 тыс. рублей, с 31 до 365 дней) оформляется под 2,5—5,4% (прежде — под 2,5—5,6%), а «VIP» (от 1 млн рублей, с 91 до 365 дней) — под 5,7—6,1% годовых (вместо 6,2—6,45%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Все вклады можно пополнять. При наличии пенсионного удостоверения процентные ставки будут увеличены на 0,2 процентного пункта.