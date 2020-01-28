Энергобанк ввел «Кибервклад» . Он открывается с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Энергобанк» на 181 и 367 дней под 5,55% и 5,75% годовых соответственно. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Дополнительные взносы возможны от 1 тыс. рублей не позднее, чем за 60 дней до даты окончания срока действия депозита.

Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Выплата процентов по вкладу осуществляется в конце срока.