Рост портфеля автокредитов по итогам 2019 года вырос на 19,1%, или на 131,2 млрд рублей, сообщает бюро кредитных историй «Эквифакс». В БКИ называют такой рост «уникальным» в условиях падения спроса на автомобили и снижения объемов выдачи автокредитов во второй половине прошлого года.

«Подводя итоги ушедшего года, можно отметить рост объемов портфеля автокредитов, выданных в течение 2019 года: плюс 131,2 млрд рублей, или 19,1%. Такой рост можно считать уникальным в условиях падения спроса на автомобили и снижения объемов выдачи автокредитов во втором полугодии. Так, после пика выдачи автокредитов, отмеченного в июле 2019 года, когда было выдано 58,2 млрд рублей, последовало снижение выдачи, которое по итогам ноября составило уже 50,9 млрд рублей (минус 12,5%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в декабре был выдан максимальный объем кредитов с 2015 года — 62,1 млрд рублей. Рост кредитования объясняется увеличением средней суммы автокредита до 845 тыс. рублей, плюс почти 10% к декабрю 2018 года.

«Ожидать подобного бурного роста автокредитования в 2020 году, скорее всего, не стоит, так как спрос в первом полугодии будет ориентирован на автомобили нижнего и среднего ценового сегмента, поддерживаемого государственными программами. С другой стороны, спрос на более дорогие модели явно будет поддержан банкирами, которые уже анонсировали, а некоторые успели запустить упрощенные программы автокредитования», — добавили в «Эквифаксе».