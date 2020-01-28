Объем выданных в I квартале 2020 года ипотечных кредитов в сопоставлении с I кварталом 2019 года с высокой вероятностью вырастет на 10—15%, пишет «Коммерсант». Это прогнозирует главный аналитик «Росбанк Дом» Наталья Ващелюк. По ее словам, по итогам 2020 года можно ожидать роста рынка ипотеки на 25% год к году. Как подтвердил главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников, результат I квартала этого года будет однозначно лучше результатов 2019 года, так как сложившегося падения ставок уже достаточно для обеспечения рекордного объема выдач ипотеки в 2020 году. К потенциалу умеренного роста выдачи ипотечных кредитов в 2020 году добавится предполагаемое снижение ставок по кредитам до уровня 8,5—8,7%, считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В крупнейших кредитных бюро отмечают отсутствие роста выдач ипотеки по итогам 2019 года по причине установившихся на рынке высоких процентных ставок. Так, по данным бюро кредитных историй (БКИ), в IV квартале 2019 года рост выдач ипотеки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил около 3%. В НБКИ в предшествующие годы также фиксировали высокие темпы выдач ипотеки, но в прошлом году наблюдалось снижение выдачи, а в IV квартале, по их данным, она сократилась на 10%. В ОКБ (располагает данными Сбербанка) тоже наблюдают падение выдач в IV квартале 2019 года на 3,4%.

По мнению экспертов, общее регуляторное давление на капитал кредиторов увеличило требования к большей аллокации капитала, что не могло не сказаться на практически безрисковом ипотечном кредитовании. С другой стороны, регулятор дважды в IV квартале прошлого года снижал ключевую ставку, что привело к возникновению ситуации, когда потребитель откладывает получение ипотечного кредита, рассчитывая на получение более низкой процентной ставки. Банки начали отмечать стагнацию, а потом и снижение рынка ипотеки со II квартала прошлого года, что было связано с ростом ключевой ставки ЦБ во втором полугодии 2018 года.