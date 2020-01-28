«Лаборатория Касперского» проанализировала некоторые из наиболее актуальных киберугроз, подвергающих риску личную информацию пользователей.

Так, число пользователей, атакованных в 2019 году программами для кражи паролей, в мире выросло на 72%, говорится в сообщении компании. Всего было отражено подобных атак на устройствах почти 2млн пользователей. Такие программы умеют извлекать логины и пароли к различным аккаунтам, сохраненные данные платежных карт и содержимое форм для автозаполнения напрямую из браузеров.

Также в прошлом году выросло число фишинговых атак, в ходе которых злоумышленники пытаются получить личные и платежные данные пользователей. В течение года ежемесячно предотвращались в среднем 38 млн попыток перехода пользователей на мошеннические сайты.