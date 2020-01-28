Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Элита» на уровне «ruВ». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой его рыночных позиций, приемлемой позицией по капиталу при низкой способности к его генерации, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией и консервативной оценкой качества управления, поясняется в релизе агентства .

«Эксперт РА» напоминает, что банк «Элита» с головным офисом в Калуге ведет деятельность в соответствии с базовой лицензией и специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, кредитовании физических лиц. Основным акционером является Калужская область.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка и невысокой диверсификацией бизнеса, обусловленной значительным объемом вложений в высоколиквидные активы в виде межбанковских кредитов. Клиентская база является недостаточно широкой и представлена в основном субъектами МСП. Деятельность характеризуется повышенной концентрацией на домашнем регионе.

На 1 декабря 2019 года достаточность основного капитала банка и его устойчивость к реализации кредитных рисков находились на крайне низких уровнях (значение Н1.2 составляло 6,7%), при этом вследствие конвертации одного из субординированных займов на 200 млн рублей в бессрочный в декабре 2019 года норматив Н1.2 вырос до 19% на 1 января, что позитивно оценивается агентством. Убыточность деятельности во многом обусловлена досозданием банком резервов по обесцененным кредитам в рассматриваемом периоде, указывают аналитики.

Основу активов банка формирует ссудная задолженность, значительная ее часть — МБК, которые представлены преимущественно средствами, размещенными в Банке России, а также на счетах контрагентов с высокими рейтингами кредитоспособности. Качество портфеля кредитов, выданных юрлицам, индивидуальным предпринимателям и физлицам, оценивается как низкое, но отмечается адекватная отраслевая диверсификация кредитного портфеля по юрлицам и ИП. В структуре активов банка также выделяется имущество, представленное изъятыми залогами (объем был сокращен за год).

Адекватная ликвидная позиция определяется высоким запасом балансовой ликвидности. Основу ресурсной базы банка формируют средства юрлиц (порядка 64% привлеченных средств на начало декабря); средства физлиц, в том числе ИП, составляют около 35%. Диверсификация ресурсной базы по клиентам оценивается как низкая, однако риски оттока средств крупнейших кредиторов невысокие ввиду связанности большинства из них с банком.



«Консервативная оценка качества корпоративного управления и риск-менеджмента обусловлена низкой рентабельностью банка и слабой результативностью кредитной политики вследствие высокого уровня генерации проблемных ссуд. Кроме того, агентство отмечает использование ограниченного инструментария для управления основными видами банковских рисков, что отчасти обусловлено недостаточно широкой специализацией банка и пониженными требованиями к банкам с базовой лицензией», — отмечается в релизе. По мнению «Эксперт РА», заложенные в стратегию банка показатели не являются достаточными для усиления его конкурентных позиций в перспективе нескольких лет.

