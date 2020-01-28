Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) – ведущее профессиональное объединение участников российского финансового рынка. СРО НФА работает с Банком России, регулятором на финансовых рынках, и имеет статус саморегулируемой организации в отношении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также деятельности спецдепозитариев.

«Диасофт» получил статус ассоциированного члена СРО НФА. Так, компания сможет более плотно контактировать с участниками финансового рынка, оперативно предоставляя своим заказчикам IT-решения, соответствующие меняющимся требованиям и стандартам.

«Мы рассчитываем, что членство в НФА позволит нашим клиентам заблаговременно получать новые решения в части автоматизации операций на финансовых рынках, при этом решения будут соответствовать требованиям рынка, а также российским и международным стандартам. Со своей стороны, мы готовы предоставить коллегам из Ассоциации свою технологическую экспертизу и накопленный опыт автоматизации. Надеемся, что данное сотрудничество будет плодотворным», – говорит Кирилл Золотых, директор департамента «Финансовые рынки» компании «Диасофт».

В настоящее время в СРО НФА входит более 250 организаций – профессиональных участников из 27 регионов всех 8 федеральных округов страны, операции которых составляют примерно 80% объема российского рынка.

Источник: Компания «Диасофт»