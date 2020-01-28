Центробанк 28 января исключил из реестра операторов платежных систем запись об АО «Международная платежная система «123» в качестве оператора платежной системы «Один Два Три».
Платежная система «Один Два Три» исключена из реестра ЦБ, свидетельствуют данные регулятора.
Центробанк 28 января исключил из реестра операторов платежных систем запись об АО «Международная платежная система «123» в качестве оператора платежной системы «Один Два Три». Согласно закону «О национальной платежной системе», в России могут работать только те платежные системы, операторы которых включены в соответствующий реестр ЦБ.
Система «Один Два Три» была включена в реестр 29 июня 2016 года. Ее оператором тогда значилось ярославское НАО «Один Два Три», которое в октябре того же года сменило наименование на текущее одновременно с перерегистрацией в Москве.
В материалах на сайте компании указано, что приоритетным направлением работы было выбрано внедрение в регионах России проектов, подразумевающих использование банковских карт и связанных с организацией приема оплаты проезда в транспорте, обеспечением финансовыми сервисами представителей трудовой миграции, выпуском и обслуживанием карт локальных экосистем (школ, институтов, рынков, кампусов). В частности, с лета 2017 года компания занималась реализацией транспортного проекта в Ярославле.
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