Застройщики Москвы и Московской области стали чаще использовать механизм счетов эскроу, на которых хранятся деньги дольщиков, а получить их девелопер может только после передачи квартир гражданам. Количество счетов эскроу в долевом строительстве на территории Московского региона в декабре выросло на 36% и превысило 13 тыс. Об этом свидетельствуют результаты обследования Банком России уполномоченных банков, в которых могут открываться расчетные счета застройщиков и счета эскроу.

Почти на 38%, до 80,4 млрд рублей, увеличилась сумма средств, размещенных участниками долевого строительства Москвы и Московской области на счетах эскроу. Количество кредитных договоров, заключенных банками с застройщиками, выросло с 110 до 143, а сумма денежных средств, предоставленных по договорам, увеличилась с 489 до 573 млрд рублей.

Российские застройщики, привлекающие средства граждан для строительства жилья, с 1 июля 2019 года обязаны использовать механизм счетов эскроу. Некоторые объекты могут достраиваться по старым правилам, критерии определены постановлением российского правительства.