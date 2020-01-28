Публичные размещения акций российскими эмитентами носили эпизодический характер. За 2016—2018 годы эмитенты Московской биржи провели публичное размещение акций на 325,3 млрд рублей.
Банк России ожидает большей активности на российском рынке публичных первичных размещений акций (IPO) с улучшением конъюнктуры, заявили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.
Счетная палата РФ по итогам анализа исполнения основных направлений развития финрынка РФ за 2016—2018 годы заявила, что российскому бизнесу нужны допусловия и стимулы для более широкого привлечения капитала через публичное размещение акций.
Фондовый рынок РФ за последние годы продемонстрировал значительный рост, который опережал показатели большинства зарубежных рынков. В то же время, отметили аудиторы, увеличение капитализации рынка акций в основном происходило за счет повышения котировок на вторичном рынке, что не связано с привлечением эмитентами финансовых ресурсов.
Публичные размещения акций российскими эмитентами носили эпизодический характер. Так, за 2016—2018 годы эмитенты Московской биржи провели публичное размещение акций на 325,3 млрд рублей — это всего 2,9% прироста капитализации рынка акций за данный период. При этом количество эмитентов на рынке акций сократилось в связи с банкротством, реорганизацией или делистингом акций ряда компаний, сообщила СП.
При поиске источника финансирования компания всегда выбирает среди всех доступных вариантов наиболее дешевый и надежный, прокомментировали в ЦБ РФ выводы Счетной палаты. «В условиях действующих внешних ограничений и постоянно меняющейся геополитической ситуации акции как финансовый актив наиболее чувствительно реагируют на новости и внешние, даже косвенно связанные с компанией события», — отметили в ЦБ.
«С учетом недооцененности российского фондового рынка и его волатильности предприятиям выходить на IPO в последние годы дорого и экономически нецелесообразно. С улучшением условий мы ожидаем большей активности на рынке размещений акций», — добавили в ЦБ.
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