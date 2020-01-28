Аналитики «БКС Глобал маркетс» позитивно оценили инициативы менеджмента «Эталона» внести корректировки в дивидендную политику компании и выкупить собственные акции.

«Минимальный размер дивидендных выплат и выкуп должны оказать заметную техническую поддержку котировкам», — написала в обзоре аналитик инвесткомпании Анастасия Егазарян.

Согласно планам эмитента, минимальные годовые выплаты акционерам должны составить 12 рублей на акцию при условии, что соотношение «EBITDA / Процентные расходы» превышает 1,5x; в противном случае совет директоров может принять решение об отказе от дивидендных выплат. Менеджмент «Эталона» планирует сохранить коэффициент выплат на уровне 40—70% чистой прибыли. По прогнозам, дивидендная доходность выплат составит 9—10%.

Кроме того, компания планирует до конца I квартала 2020 года запустить программу выкупа собственных акций до 10% от капитала. По расчетам аналитиков, сумма сделки может составить 62 млн долларов. «Объявленный выкуп несколько противоречит действиям менеджмента, направленным на улучшение листинга, однако дает возможность желающим выйти из бумаги», — указывает Егазарян. Вместе с тем аналитик отмечает риски, связанные с высокой концентрацией портфеля девелопера (около 40% приходится на территорию бывшего ЗИЛа) и продолжающегося увеличения долга.