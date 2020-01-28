Банк «Ростфинанс» понизил ставки по вкладам в рублях на 0,1—0,2 процентного пункта.

Доходность депозита «Классика Роста» (от 10 тыс. рублей, от 31 до 400 дней) составляет 3—6,6% годовых.

Депозиты «Инвестиционный Рост» (от 100 тыс. рублей) и «Инвестиционный Рост+» (от 75 тыс. рублей) открываются под 7,8% годовых. Срок — 367 дней.

Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока.

«Накопительный Рост» (от 100 тыс. рублей на 91, 181, 367, 730 и 1095 дней) оформляется под 4—5,7% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются.

По вкладу «Всегда в Росте» (от 5 тыс., рублей на 1825 дней) проценты начисляются по периодам. Так, за полный срок размещения средств средние годовые процентные ставки составят 3,74—5,74%. Проценты выплачиваются ежемесячно. При досрочном расторжении договора с 368-го дня проценты не пересчитываются.

Пополнять можно вклады «Накопительный Рост» и «Всегда в Росте».