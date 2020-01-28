Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Адыгеи заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка «Новация» к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в размере 1,425 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано во вторник на сайте АСВ.

В рамках иска, поданного 23 января, АСВ рассчитывает взыскать указанную сумму с Баядяна В. А., Мирошниченко В. В., Першиковой Н. Л., Переверзевой Н. В. и Бароновой Н. Э.

Уточним, что Виталий Мирошниченко занимал должность предправления банка, был одним из его совладельцев и членом совета директоров, в который также входила Наталья Першикова. Надежда Переверзева и Наталья Баронова были членами правления. В число собственников банка входила Анна Баядян.

АСВ в качестве конкурсного управляющего установило, что лицами, которые контролировали банк, в свое время совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, снятию надлежащего обеспечения по безнадежной задолженности. Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, не осуществлялись меры по предупреждению банкротства банка. В результате финансовое положение банка существенно ухудшилось, что сделало невозможным удовлетворение требований его кредиторов в полном объеме.



Лицензия у майкопского банка «Новация» была отозвана 23 января 2017-го, а в марте того же года он был признан банкротом. Летом 2018 года сообщалось о приговоре экс-главе банка «Новация» по уголовному делу на 1 млрд рублей.