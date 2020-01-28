Агентство по страхованию вкладов требует с шести бывших контролирующих лиц Тальменка-Банка почти 2,442 млрд рублей. Об этом сообщается во вторник на сайте АСВ.

Напомним, что агентство ведет процедуру конкурсного производства в банке, который лишился лицензии 23 января 2017-го и в марте того же года был признан банкротом.

Иск о привлечении бывших контролирующих лиц банка субсидиарной ответственности по его обязательствам был подан в Арбитражный суд Алтайского края 23 января 2020-го. Ответчиками выступают бывший председатель правления и член совета директоров банка Олег Семкичев, экс-глава совета директоров Михаил Чупраков, а также Наталия Люлина, входившая в правление, Яна Долматова, Аркадий Комягинский и Елена Уафина.



Банк России чуть менее чем через полгода после отзыва лицензии у Тальменка-Банка уведомил об обнаруженных признаках вывода активов, растраты или хищения имущества кредитной организации ее бывшим руководством на общую сумму порядка 780 млн рублей. АСВ также публиковало данные о хищении вкладов в банке (средства принимались от физлиц без отражения в бухгалтерском учете).