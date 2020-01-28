Стороны достигли договоренностей по всем инициированным судебным процессам.

Напомним, заемщик прекратил обслуживание долга с мая 2019 года. В соответствие с новыми мировыми соглашениями, Алексей Хотин и его компании берут на себя обязательства по исполнению согласованного сторонами графика платежей. В качестве дополнительного обеспечения действующих кредитов заемщик передает Альфа-Банку новый залог – офисный центр в Москве. Также предусмотрено поручительство двух новых компаний.

При условии соблюдения графика платежей Альфа-Банк прекращает все судебные разбирательства, в том числе, по искам к поручителю – Алексею Хотину.

Мировые соглашения подписаны до марта 2023 года. При этом сроки и суммы кредитов остаются прежними. По состоянию на январь 2020 года общий объем задолженности компаний Алексея Хотина перед Альфа-Банком составляет около 590 миллионов долларов США.

«Мы удовлетворены условиями подписанных мировых соглашений. Альфа-Банк всегда открыт к конструктивному диалогу с должниками, но придерживается принципа взаимного соблюдения обязательств. В случае повторного нарушения графика платежей банк продолжит все предусмотренные действующим законодательством мероприятия по возврату просроченной задолженности», - подчеркнул председатель правления Альфа-Банка Андрей Соколов.