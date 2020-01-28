Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 7,25-7,50%, ему соответствует доходность к погашению 7,38-7,64% годовых. В ходе букбилдинга в книгу поступило около 50 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов.

Книга заявок закрыта на уровне 7,1% годовых, что соответствует эффективной доходности 7,23% годовых.

«Широкий рыночный спрос на облигации позволил снизить итоговый купон по выпуску до 7,1%, что является огромным успехом для дебютного выпуска группы «Сегежа», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения – 3 года. Техническое размещение запланировано на 30 января 2020.

Организаторами размещения также выступают «ВТБ Капитал», Газпромбанк (MOEX: GZPR), Sberbank CIB, Совкомбанк, BCS Global Markets, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), МТС банк (MOEX: MBRD), Россельхозбанк, банк «Ак барс» (MOEX: AKBR), ИФК «Солид».