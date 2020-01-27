Альфа-Банк заключил второе мировое соглашение с компаниями Алексея Хотина, владельца рухнувшего банка «Югра», об урегулировании задолженности на 590 млн долларов: стороны достигли договоренностей по всем инициированным банком судебным спорам, пишут «Ведомости» , ссылаясь на источник, это подтвердил представитель Альфа-Банка.

Новые мировые соглашения подписаны до марта 2023 года, говорит представитель Альфа-Банка, сроки и суммы кредитов остаются прежними; теперь Хотин и его компании в качестве дополнительного обеспечения передают Альфа-Банку в залог офисный центр в Москве и предоставляют поручительство двух новых компаний; при соблюдении графика платежей Альфа-Банк прекращает все судебные разбирательства, в том числе по искам к поручителю Хотину.

Кредиты структур Хотина обеспечены залогом недвижимости, рассказывал представитель банка, площадь заложенных объектов превышает 350 000 кв. м.

Хотина арестовали в апреле 2019 года по подозрению в хищении из «Югры» более 7 млрд рублей; Альфа-Банк подал несколько исков к компаниям Хотина на 40 млрд рублей и пять исков к Хотину отдельно – заемщики нарушили условия мирового соглашения; в июне Альфа-Банк выиграл иск на 17 млрд рублей у восьми компаний Хотина, а в октябре отсудил у его структур заложенный по кредитам бизнес-центр «Агат»; еще два иска на 23,3 млрд рублей суд рассматривает.

Когда график платежей был сорван, Альфа-Банк увеличил отчисления в резервы по корпоративному портфелю в 20 раз – до 447 млн долларов в первом полугодии 2019 года, из-за этого прибыль группы сократилась почти втрое.