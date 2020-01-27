Завершено тестирование взаимодействия облачной платформы «Золотой Короны» с AO «НСПК», являющейся операционным платежным и клиринговым центром (ОПКЦ) Системы быстрых платежей Банка России. Результаты тестирования подтверждают соответствие решения «Золотой Короны» требованиям НСПК, предъявляемым к TPP в части взаимодействия с ОПКЦ СБП. Таким образом, участники рынка могут использовать решение для подключения к промышленной среде СБП через облако провайдера и включать сервис платежей физических лиц в пользу торгово-сервисных предприятий в свою продуктовую линейку. [i]

Облачный сервис «Платформа банковского самообслуживания» (Платформа) «Золотой Короны» осуществляет поддержку отправки переводов c2b в банках плательщика и прием платежей в банках, где открыты счета торгово-сервисных предприятий. Кроме того, для реализации приема платежей в торгово-сервисных предприятиях со стороны «Золотой Короны» поддержан весь необходимый цикл взаимодействия по получению и обработке QR-кодов, включая регистрацию точек обслуживания, которым разрешено принимать платежи по Системе быстрых платежей.

«Поддержка «Золотой Короной» сценариев c2b в рамках Системы быстрых платежей – закономерный этап расширения наших компетенций как Third Party Processor. Переводы c2c уже завоевали популярность у пользователей, нет сомнения, что и быстрая оплата товаров и услуг через экосистему СБП займет достойную часть платежного рынка.

Переводы в пользу ритейлеров по динамическому или статическому QR-коду – эти сценарии уже технологически реализованы и будут способствовать проникновению безналичных расчетов в те сегменты, где они сегодня недостаточно распространены, например, в сектор предприятий малого и микробизнеса. Облачное решение от «Золотой Короны» призвано сделать процесс масштабирования этих сервисов максимально быстрым и комфортным для участников рынка», – говорит Андрей Надточий, технический директор сервиса «Платформа банковского самообслуживания», «Золотая Корона».

«Золотая Корона» участвует в проекте Системы быстрых платежей с этапа разработки концепции, включая создание прототипа и тестирование системы в пилотном режиме. В настоящий момент через платформу «Золотой Короны» к СБП подключены девять банков-партнеров, значительное число кредитных организаций находится в процессе подключения.

«Золотая Корона» имеет 25-летний опыт в области процессинга, маршрутизации и обработки банковских операций, управления инцидентами, мониторинга и бесперебойности работы. Сервис «Платформа банковского самообслуживания» в режиме SaaS позволяет банку использовать инструменты для централизованного управления платежами и платежной инфраструктуры, имеет сертификаты PCI DSS, характеризуется высокой долей отказоустойчивости (99,97%). Платформу используют 125 банков РФ и СНГ.

Система быстрых платежей (СБП) – сервис, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках, а также на счета других клиентов по номеру телефона. Оператором и расчетным центром СБП является Банк России. Операционным платежным и клиринговым центром СБП выступает Национальная система платежных карт (НСПК).

Акционерное общество « Национальная система платёжных карт» (НСПК) – оператор платежной системы «Мир». Задачи НСПК – обеспечение бесперебойности операций по картам «Мир» и картам международных платёжных систем на территории России, построение и развитие российской системы платёжных карт. Внутрироссийские операции по картам всех платежных систем, в том числе международных, осуществляются через процессинг операционного платёжного и клирингового центра НСПК (ОПКЦ НСПК).

[i] Прохождение ТИВ Вендором/ТРР не даёт право Участнику СБП, использующему решение данного Вендора/ТРР, выходить в промышленную эксплуатацию без прохождения Участником СБП ТИВ. TPP – Third party processor (процессор третьей стороны) – организация, привлекаемая Участниками СБП для выполнения функций третьестороннего процессинга, обеспечивающая информационное и технологическое взаимодействие с ОПКЦ СБП.

Источник: ЦФТ