Жители России старше 18 лет хотят зарабатывать 92 тыс. рублей каждый месяц, согласно опросу сервиса «Работа.ру».

Так, москвичи говорят о 104 тыс. рублей в месяц. В Санкт-Петербурге средняя зарплата составила 102 тыс. рублей. Жители Новосибирска хотят зарплату 90 тыс. рублей, Ростова-на-Дону — 87 тыс. рублей, а Нижнего Новгорода — 70 тыс. рублей.

Мужчины хотели бы зарабатывать 103 тыс. рублей, женщины — 80 тыс. рублей. Мужчины, проживающие в Москве, в среднем отмечали желаемый заработок в 111 тыс. рублей, женщины — 97 тыс. рублей.

На зарплаты от 100 тыс. до 200 тыс. рублей настроено самое большое число респондентов — 26%, а 4% опрошенных указали желаемый заработок меньше 30 тыс. рублей.