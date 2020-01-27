Принятие президентских поправок к Конституции не гарантирует индексацию пенсий работающим пенсионерам, пишет РБК . Об этом рассказали в рабочей группе по изменению Основного закона.

По словам сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Талии Хабриевой, само правило индексации пенсий сформулировано без изъятий и возможна только конкретизация порядка в ФЗ.

Хабриева пояснила, что в подготовленных поправках к Конституции «впервые раскрываются принципы формирования системы пенсионного обеспечения граждан: всеобщность, справедливость, солидарность поколений», а «в отношении порядка индексации размера пенсий — основания, условия по разным категориям пенсионеров — дается отсылка к федеральному закону». Таким образом, конкретизация прав работающих пенсионеров на индексацию будет определена в отраслевом законодательстве, заявила Хабриева. Законодатель принял решение о сохранении выплаты пенсий при наличии заработка, ограничив в этом случае возможность индексации пенсий работающим пенсионерам, пояснила она и добавила, что после прекращения трудовой деятельности в страховой пенсии учитываются все индексации, осуществлявшиеся, пока пенсионер работал. По словам сопредседателя рабочей группы Андрея Клишаса, после принятия поправок к Конституции порядок индексации пенсий работающим пенсионерам может быть «определен специальным законом».

Формулировка в части индексации пенсий написана таким образом, чтобы ничего не менять по работающим пенсионерам, сказал источник, знакомый с ходом разработки проекта президентского закона о внесении поправок к Конституции. «В поправке гарантируется только сама индексация и ее регулярность», — подчеркнул он. Все остальные вопросы: порядок индексации и условия ее получения, в том числе в зависимости от работы — определяются федеральным законом, объяснил он. Индексация работающим пенсионерам пока не обсуждается, сообщил другой источник, близкий к Минфину.

Юристы не исключают, что никаких поправок к действующему федеральному закону не будет. В целом, по их мнению, это «проблема для Конституционного суда», который мог бы дать разъяснение, означает ли закрепление в Основном законе регулярной индексации пенсий необходимость изменения федерального закона, в соответствии с которым ежегодное повышение пенсий на уровень инфляции работающим пенсионерам приостановлено. По мнению профессора Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Эльвиры Тучковой, если будет закреплено, что индексация пенсий гарантируется Конституцией, значит, индексация должна гарантироваться абсолютно всем. Однако правильнее было бы закрепить в Конституции «право каждого на индексацию на уровне не ниже инфляции за соответствующий период», заметила она.