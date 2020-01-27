Решение вступит в силу после получения положительного заключения Банка России о согласовании его кандидатуры на должность председателя правления и завершения реорганизации в форме присоединения ПАО «Спиритбанк» и АО Банк ЗЕНИТ Сочи к ПАО Банк ЗЕНИТ. До этого момента временное исполнение обязанностей председателя правления ПАО Банк ЗЕНИТ возложено на заместителя председателя правления Банка ЗЕНИТ Михаила Степанова.

Александр Тищенко с сентября 2019 года занимает должность главного управляющего директора банка и отвечает за обновление корпоративной стратегии Банковской группы ЗЕНИТ. В 2019 году Банк ЗЕНИТ успешно присоединил дочерние банки АБ «Девон-Кредит» и ПАО «Липецккомбанк». Интеграция Группы завершится в середине 2020 года после объединения ПАО «Спиритбанк» и АО Банк ЗЕНИТ Сочи под брендом Банка ЗЕНИТ. Принять новую стратегию, которая изменит фокус развития банка на розничный бизнес и верхний сегмент МСБ, планируется в феврале текущего года.

Александр Тищенко осуществлял контроль за деятельностью банковской группы ЗЕНИТ со стороны ключевого акционера ПАО «Татнефть» и принимал непосредственное участие в процессе оздоровления банка, запущенном весной 2017 года. С апреля 2018 года Тищенко вошел в состав руководства банка в должности старшего вице-президента. В июне 2019 года стал акционером Банка ЗЕНИТ, выкупив долю у Группы НЛМК. До перехода в банк работал в аудиторских компаниях и предприятиях реального сектора, с 2006 года занимал руководящие позиции в ПАО «Татнефть» и его дочерних структурах.

Собрание акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ также приняло решение о прекращении полномочий председателя правления банка Олега Машталяра с 25 января 2020 года в связи с расторжением трудового договора. Он возглавлял банк с ноября 2017 года в период смены мажоритарного акционера и менеджмента. За время его работы банк вышел на прибыльную деятельность, качество кредитного портфеля достигло среднерыночных показателей. В результате трехлетней трансформации была заложена надежная основа для дальнейшего развития бизнеса банка.

Михаил Степанов родился в 1977 году. В 1999 году с отличием окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «экономист». В 2016 году прошел программу развития финансовых директоров Стэнфордской высшей школы бизнеса. Михаил Степанов обладает 20-летним опытом работы в финансовом секторе, в частности в таких коммерческих банках как «УРАЛСИБ», ВТБ 24, «Ренессанс Капитал» и Бинбанк. Присоединился к команде Банка ЗЕНИТ в декабре 2017 года на должности финансового директора. В июле 2018 года назначен на пост заместителя председателя правления, курирующего финансовый блок.