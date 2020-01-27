Председатель правления банка «Зенит» Олег Машталяр, выполнявший роль антикризисного менеджера, покинет свой пост в ближайшие дни, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. Его место временно займет зампред банка Михаил Степанов. После того как группа закончит реорганизацию путем присоединения Спиритбанка и банка «Зенит Сочи», постоянным главой может стать представитель основного акционера, выходец из «Татнефти» Александр Тищенко. Объединение запланировано на середину 2020 года.

Прекращение полномочий Олега Машталяра собеседники связывают с возложенной на него ролью антикризисного управленца, которую, по мнению акционеров, он выполнил. По крайней мере банк смог улучшить качество кредитного портфеля до среднерыночных показателей. Также по итогам 2018 года банк вышел на положительный финансовый результат (прибыль в размере 0,2 млрд рублей), а за три квартала 2019 года «Зенит» заработал 2,5 млрд рублей.

В середине 2019 года из капитала «Зенита» вышла кипрская компания Fletcher Group Holdings Limited, бенефициаром которой является председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Его пакет (5,8% акций) купил Александр Тищенко, работающий с 2006 года в «Татнефти». Покупку акций банка тогда он назвал личной инвестицией. С сентября 2019 года он занимает должность главного управляющего директора банка и отвечает за обновление корпоративной стратегии. Сейчас банк завершает разработку новой стратегии, которая сфокусирует банк на развитие розничного бизнеса, работу с крупными клиентами из сегмента малого и среднего бизнеса.