Около 50 тыс. клиентов Сбербанка — предприятий малого и микробизнеса (ММБ) — оформили договоры страхования по программе «Сбереги бизнес» с мая до конца декабря 2019 года. Наиболее активно приобретали страховые полисы предприниматели из Московского региона, Краснодарского края, Нижегородской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба банка.



В мае 2019 года Сбербанк совместно с СК «Сбербанк страхование» создали страховое решение «Сбереги бизнес», которое позволяет обеспечить защиту имущественных интересов предприятий малого и микробизнеса онлайн, а также в режиме реального времени оформить страхование залога.

«Базовый пакет продукта «Сбереги бизнес» включает в себя риски пожара, удара молнии и взрыва газа. Расширенные опции предусматривают покрытие ущерба в результате взрывов, аварий в гидравлических системах, природных катаклизмов, противоправных действий третьих лиц и другие», — говорится в релизе.

В 2019 году предприниматели обеспечивали страховую защиту конструктивных элементов, внутренней отделки, инженерного оборудования, движимого имущества, товаров. Кроме того, было востребовано страхование гражданской ответственности перед третьими лицами. Минимальная сумма страховой защиты, которую выбирали предприятия ММБ, составила 100 тыс. рублей, максимальная — 24,5 млн рублей. Средняя стоимость договора страхования достигла 3,2 тыс. рублей.