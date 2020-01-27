Руснарбанк снизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность «Накопительного» составит 5,35—5,75% (ранее — 5,7—6,1%), «Пенсионного» — 5,45—5,75% (прежде — 5,8—6,1%), «Универсальный ВИП» (от 3 млн рублей на 181, 367 и 730 дней) оформляется под 5,7—5,8% годовых (до этого — под 6,05—6,15%). Срок депозитов — 181, 367 и 730 дней.

По вкладу «Максимальный доход +» (на 1 098 дней) проценты начисляются по периодам. Так, за полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка составит 5,03% (вместо 5,46%).

Проценты по депозит

«Максимальный комфорт» (на 367 дней) открывается под 4,9—5,4% годовых (прежде — под 5,25—5,75%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма всех вкладов, кроме «Универсальный ВИП» (от 3 млн рублей), составляет 10 тыс. рублей.

Пополнять можно все депозиты, кроме вклада «Максимальный доход +».