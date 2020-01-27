Рубль начал торговую сессию понедельника ослаблением к обеим валютам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дорожал на 26 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 28 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,21 рубля (плюс 14 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 68,64 рубля (плюс 16 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, в понедельник рубль обеспечен стабильностью спроса на российские долги. По ее словам, это основное, что нужно знать о причинах его устойчивости.

«Доллар США способен подняться в область промежуточных сопротивлений 62,15—62,2 рубля, откуда откроется дорога к 62,5. Рубль будет отступать тяжело и неохотно. Евро может провести понедельник в диапазоне 68,3—68,65 рубля, где ему и место», — прогнозировала Бодрова.