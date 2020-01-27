«Ростех» и Финансовый университет при правительстве РФ создадут национальный Центр компетенций по развитию сквозных технологий цифровой экономики, сообщает пресс-служба госкорпорации.



Структура начнет действовать к концу 2020 года на базе факультета прикладной математики и ИТ Института развития цифровой экономики Финансового университета при правительстве РФ и дочерней структуры «Ростеха» — «РТ-Проектные Технологии».



Стороны договорились о совместной реализации исследований и образовательных проектов в области сквозных цифровых технологий. Задачей Центра будет решение государственных задач в сфере Цифровой экономики, консультирование по вопросам развития цифровых моделей бизнеса, а также подготовка современных кадров.

«Создается национальный Центр компетенций в области цифровой трансформации, который должен объединить лучший практический опыт и научные достижения. Цель этой работы — максимальное содействие в развитии Цифровой экономики в России, включая подготовку и переподготовку кадров. Партнерство «Ростеха» и ведущего экономического вуза предполагается сделать открытым и для других предприятий, научных институтов и вузов», — подчеркнул заместитель генерального директора госкорпорации Александр Назаров.

