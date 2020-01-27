Численность безработных в России, по предварительным данным, в декабре 2019 года составила 3,5 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,6% экономически активного населения, говорится в докладе Росстата. По сравнению с декабрем 2018 года численность безработных снизилась на 0,3%.

По отношению к ноябрю 2019-го этот показатель вырос на 4,1%.

В качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда, зарегистрированы 691 тыс. человек, в том числе 600 тыс. получали пособие по безработице.

Численность экономически активного населения в декабре 2019 года, по предварительным данным, составила 75,9 млн человек, или 59,8% от общей численности населения страны, отмечает ведомство.