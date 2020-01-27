«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих <...> предоставление средств материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей при рождении (усыновлении) начиная с 1 января 2020 года второго ребенка или последующих детей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 января 2020 года не возникло», — уточняется в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Семьи, где родился (или был усыновлен) первый ребенок, получат по 466 617 рублей. В документе также говорится о ежегодной индексации выплат.

Срок выполнения получения президента — 15 апреля 2020 года, ответственный назначен премьер-министр Михаил Мишустин.