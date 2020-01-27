Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Госдумой к 1 июля обеспечить регулирование оборота больших объемов данных для обеспечения защиты прав граждан при обработке их персональной информации. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Так, поручено обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих «реализацию начиная с 2020 года механизма применения экспериментальных правовых режимов для разработки и внедрения в Российской Федерации новых технологий» и «обеспечение регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных».

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.