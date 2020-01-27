ОТП Банк предлагает клиентам акцию «Кешбэк за покупки в феврале», в рамках которой держатели кредитных карт Mastercard могут получить возврат денежных средств до 100% от стоимости покупок. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Воспользоваться акцией смогут клиенты, которые получили секретное СМС-сообщение с предложением об участии. Суперкешбэк распространяется на покупки по картам, совершенные до 20 февраля, в любых категориях товаров и услуг на указанную в сообщении сумму», — говорится в релизе.

Акция продлится до 20 февраля 2020 года включительно.

Акция суммируется с другими предложениями банка и баллами программы лояльности «Золотая рыбка» (банк начисляет одну «золотую рыбку» за каждые 500 рублей в чеке). Таким образом можно получить максимальную выгоду от предложения, уточняют в финучреждении.

Выплата кешбэка участникам, воспользовавшимся акцией, будет произведена на счет карты до 31 марта 2020 года.