Банк России установил официальные курсы валют на 28 января.

Курс доллара повысился на 53,49 копейки, составив 62,338 рубля (61,8031 рубля на 25 января). Курс евро вырос на 48,51 копейки до 68,7775 рубля (с 68,2924 рубля на 25 января).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро растут по отношению к рублю. На 12:06 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,52 рубля (плюс 45 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:06 мск стоил 68,9 рубля (плюс 42 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 62,19 до 62,57 рубля за доллар и от 68,57 до 68,99 рубля за евро.