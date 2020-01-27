Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) предлагают законодательно закрепить возврат потерянного инвестдохода в случае неправомерного перевода накоплений граждан, пишет «Коммерсант» . Национальная ассоциация НПФ (НАПФ) направила в ЦБ письмо с предложением изменить правила восстановления прав граждан, которые стали жертвой неправомерных переводов из одного фонда в другой.

Чтобы деньги неправомерно переведенного гражданина вернулись к предыдущему страховщику, согласно действующему закону, суд должен признать заключенный договор об обязательном пенсионном страховании (ОПС) недействительным. При этом механизм возврата потерянного в результате неправомерного перевода накопленного инвестдохода (уходит в резерв по обязательному пенсионному страхованию — РОПС — предыдущего страховщика) законодательно не закреплен.

НАПФ предлагает внести в закон о НПФ изменения, создающие возможность использования РОПС на «восполнение пенсионного счета застрахованного лица в размере инвестдохода» в случае признания договора об ОПС недействительным по решению суда, а также установить порядок и сроки направления фондом процентов за неправомерное использование пенсионных накоплений гражданина не в РОПС страховщика, откуда был переведен клиент, а на счет застрахованного лица.