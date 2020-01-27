Новым заместителем министра финансов, курирующим вопросы бюджетной политики в социальной сфере, станет проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли и глава Общественного совета при Минфине Павел Кадочников, сообщил РБК источник, близкий к правительству, и подтвердил источник, близкий к министерству.

Занимавший должность заместителя Антона Силуанова и куратора социального направления в Минфине Антон Котяков был ранее назначен министром труда и социальной защиты в новом составе правительства.

В Минфине на запрос РБК напомнили, что заместители министров назначаются правительством. Павел Кадочников отказался от комментариев.

С 2016 по 2018 год Кадочников работал вместе с Алексеем Кудриным, ныне председателем Счетной палаты, в Центре стратегических разработок. Кудрин занимал пост председателя совета ЦСР, а Кадочников в должности президента ЦСР непосредственно руководил центром. При Кудрине ЦСР готовил экономическую стратегию для нового президентского срока Владимира Путина (часть из его предложений вошли в новый майский указ до 2024 года — по оценке самого Кудрина, около 50%).