Национальный банк Украины (НБУ) обжаловал в Верховном суде решение судов предыдущих инстанций об отмене штрафа в размере 95 млн гривен (около 3,8 млн долларов), наложенного НБУ на дочернюю структуру российского Сбербанка в конце 2018 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте украинского центробанка.

«Национальный банк обжаловал в кассационном порядке решения судов предыдущих инстанций об отмене решения НБУ о применении к АО «Сбербанк» мер воздействия в виде наложения штрафа и письменного предупреждения», — говорится в сообщении регулятора.

НБУ в декабре 2018 года оштрафовал «дочку» Сбербанка на 94,73 млн гривен (около 3,3 млн долларов в тот момент, около 3,8 млн долларов по нынешнему курсу) за нарушения законодательства по итогам проверки, обвинив банк в отмывании доходов. Однако этот штраф был отменен. Соответствующее решение суд первой инстанции принял в сентябре 2019 года, а в декабре суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения жалобу Национального банка Украины.

Сроки рассмотрения Верховным судом жалобы НБУ пока не определены.