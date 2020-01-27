Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) продлевает акцию по ипотечным и потребительским кредитам, в рамках которой предлагает оформить займы по сниженной ставке. Срок действия предложения продлен до 29 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Минимальная процентная ставка по кредиту наличными составляет 8,4%, по ипотеке — 8,1%. Максимальная сумма по потребительским кредитам составит 3 млн рублей для участников зарплатных проектов, для иных категорий заемщиков — 2 млн рублей. Условия акции распространяются на программу «Рефинансирование кредитов».

Заявку на кредит можно оформить в любом офисе МИнБанка. Сравнить и выбрать предложения банка можно на сайте.