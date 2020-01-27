В 2020 году предполагается направить на материнский капитал 122,4 млрд рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, эта сумма будет нарастать и стабилизируется на уровне порядка 300 млрд рублей.

«Мы предполагаем в 2020 году направить на вот эти выплаты, о которых я сейчас сказала, из федерального бюджета и, соответственно, корреспондирующие поправки внести в бюджет Пенсионного фонда, 122,4 миллиарда рублей. Дальше эта сумма будет нарастать и стабилизируется где-то на уровне порядка 300 миллиардов рублей, когда уже выйдет на горизонтальное планирование», — заявила Голикова на заседании бюро высшего совета «Единой России».

Государственная программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016-го материнский капитал ежегодно индексировался на уровень инфляции. Однако затем индексация была приостановлена и возобновлена с 2020 года. В ходе послания Федеральному собранию президент предложил продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года и выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка в объеме 466 тыс. рублей. Размер этой выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен до более чем 616 тыс. рублей.

По действующему законодательству средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, формирование будущей пенсии мамы, обучение детей, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Также с 2018 года семьи с низкими доходами, в которых родился или усыновлен второй ребенок, могут оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала или направить средства на оплату ясельных групп в детских садах.