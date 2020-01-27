Порядка 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, при этом 70—80% из них — это семьи с детьми, заявила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия».



«По различным экспертным оценкам, количество граждан, которые сегодня находятся за чертой бедности, по 2018 году составляет порядка 18,5 млн человек, среди них — основная часть — это семьи, которые имеют детей, это порядка 70—80%», — сказала она.

Она также заявила, что порядка 2,4 млн россиян могут получить выплату на детей в возрасте от трех до семи лет.