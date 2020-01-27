Комиссия Федеральной антимонопольной службы России признала рекламу услуг ООО «Юнитраст» нарушающей требования, установленные законом «О рекламе»: в рекламе финансовой услуги были указаны не все условия ее оказания. Об этом сообщается в понедельник на сайте ФАС.

В антимонопольное ведомство поступила жалоба гражданина на рекламу финансовых услуг ООО «Юнитраст», распространявшуюся в августе — сентябре 2019 года на сайте «Фламп.ру». В рекламе сообщалось, что компания гарантирует доходность инвестирования до 30% годовых в рублях и стопроцентную защиту капитала.

«Однако в соответствии с законом, если в рекламе финансовых услуг сообщается хотя бы одно из условий оказания соответствующих услуг, то должны быть указаны и все остальные», — отмечают антимонопольщики. Они подчеркивают, что ставка доходности инвестиций является таким условием, при этом иные условия, влияющие на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугами лица, в спорной рекламе указаны не были.

На основании установленного факта ФАС выдала компании «Юнитраст» как рекламодателю, а также ООО «ДубльГИС» как рекламораспространителю предписания о прекращении нарушений.

«Юнитрасту» грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, следует из релиза.



Согласно пункту 1 части 2 статьи 28 ФЗ «О рекламе», «реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг и финансовой деятельности не должна содержать гарантии или обещания в будущем эффективности деятельности (доходности вложений), в том числе основанные на реальных показателях в прошлом, если такая эффективность деятельности (доходность вложений) не может быть определена на момент заключения соответствующего договора», напоминают в ФАС.