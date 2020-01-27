Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство Совкомбанка о приобретении 99,99% акций страховой компании «Либерти Страхование» (входит в международную страховую группу Liberty Mutual Group). Об этом говорится в материалах ведомства.



«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ПАО «Совкомбанк»… о приобретении 99,99% голосующих акций АО «Либерти Страхование»… и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в сообщении ФАС.

В конце декабря Совкомбанк сообщил, что заключил обязывающее соглашение с Liberty Mutual Group по покупке российской страховой «дочки» «Либерти Страхование». Ожидается, что сделка будет закрыта в I квартале 2020 года после получения разрешений Банка России и ФАС, а также соблюдения остальных условий закрытия сделки.

После закрытия сделки компания «Либерти Страхование» будет переименована.

«Данная сделка является продолжением нашей стратегии построения универсального банка и приобретения экспертизы и компетенций в ключевых секторах финансового рынка», — комментировал предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев.