Российские банки могут потерять в среднем 200—300 тыс. долларов из-за сбоя в работе оборудования, например серверов или систем хранения данных, говорится в исследовании компании Schneider Electric, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на данных опроса специалистов, ответственных за интеграцию IIoT-решений (промышленного Интернета вещей) в разных сферах бизнеса.

Эксперты указывают, что основа получения прибыли банка сегодня — его IT-ядро, центр обработки данных (ЦОД). В связи с этим критически важной становится работа IT-оборудования: его поломка приводит к колоссальным денежным потерям.

«Например, минута трансакций по трейдинговым операциям российского банка из топ-20 в среднем стоит 10—20 тысяч долларов. У банков из первой пятерки — еще больше. Если какое-то оборудование — например, серверы или системы хранения данных — выходит из сервиса, время восстановления, как правило, занимает от двух часов. То есть банк может потерять из-за этого 200—300 тысяч долларов», — говорится в документе.

Эксперты также отмечают, что с каждым годом в финсегменте будет появляться все больше решений с Интернетом вещей и другими информационными технологиями. Одним из драйверов станет появление сетей 5G: скорость и объем передачи данных вырастут многократно. Основными трендами цифровизации финансовых услуг станут мобильность, кибербезопасность, глубокий анализ больших данных и персонализация предложений для клиентов.

«Большие данные позволят банкам создавать цифровые профили пользователей и на их основе разрабатывать предложения под каждого из них. Например, клиенты с хорошей кредитной историей будут получать кредит под 15% годовых, в то время как бывшие должники смогут рассчитывать лишь на 35%. Цифровизация придет и в офисы банков: с помощью технологий Интернета вещей в них будут создаваться оптимальные условия для сотрудников и клиентов, чтобы повысить производительность первых и лояльность вторых», — следует из документа.