Число случаев мошенничества с использованием платежных карт увеличилось в 2019 году в России на 280% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом говорится в статистических данных МВД России.



«Мошенничество с использованием платежных карт увеличилось на 280%», — говорится в материалах. Также отмечается, что всего таких преступлений совершено чуть более 16 тыс.

Всего, по данным МВД, в России с начала прошлого года произошло около 300 тыс. преступлений, совершенных с помощью Интернета, четверть из них — при помощи телефона. Как отмечается в статистических данных ведомства, таких преступлений почти на 70% больше, чем в 2018 году, а самые большие темпы прироста зафиксированы в Санкт-Петербурге, Калининграде и Калмыкии.

