ЦБ пришлет в российские банки «тайных покупателей» — маломобильных граждан, людей со слабым зрением и слухом, а также ментальных инвалидов, пишут «Известия» . Об этом говорится в техническом задании регулятора к потенциальным исполнителям исследования о доступности финансовых сервисов для клиентов с ограниченными возможностями. «Тайные покупатели» выскажут свое мнение об удобстве отделений, сайтов, колл-центров и мобильных приложений финансовых институтов.

Так, за тестирование доступности банковских каналов и составление рэнкинга ЦБ заплатит подрядчику 13,7 млн рублей, говорится в проектной документации. Регулятор хочет протестировать 20 крупных банков с подразделениями в четырех и более субъектах РФ. Проверять будут только те клиентские центры кредитных организаций, которые сами банки считают приспособленными для инвалидов. Исследование будет проведено для конкретизации мероприятий «дорожной карты» на 2020–2021 годы, рассказал представитель регулятора.

По мнению экспертов, российские финансовые организации мало приспособлены под нужды людей с ограничениями, чтобы ситуация изменилась, нужны вложения. Для финансовых институтов из топ-30 такие расходы могут составить 1–2% операционной прибыли, при этом издержки на IT — одна из основных статей расходов современных банков — вырастут еще на 2%, считают эксперты.

По словам первого вице-президента делового объединения «Опора России» Павла Сигала, в 2019 году рекомендации регулятора без учета технического переоснащения выполнили 83%, а все требования — более 50% кредитных организаций.