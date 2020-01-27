Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов, пишет РБК , ссылаясь на источники. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб».

«Уралсиб» пока получил один штраф от ФНС на 15,7 тыс. рублей, но не согласен с ним и намерен обжаловать, заявил представитель банка. Пресс-служба ВТБ сообщила, что банк считает нецелесообразной блокировку счетов физлиц в случае возникновения к ним претензией как к ИП и «оставляет за собой право оспаривать решение о штрафе».

По словам начальника правового управления Ассоциации банков России Сергея Клименко, проблема возникла в июне 2019 года, когда банки начали получать многочисленные решения ФНС. По его словам, крупные банки решения ФНС не исполняли, чтобы, во-первых, массово не блокировать личные счета клиентов, а во-вторых, они руководствовались порядком, описанным в Налоговом кодексе: взыскание со счетов, открытых предпринимателями не в предпринимательских целях, должно происходить отдельно, через судебных приставов. Но ФНС не обращается к приставам, предпочитая действовать сразу через банки, пояснил Клименко. По оценкам ассоциации, крупные игроки в 2019 году получили примерно по 300 тыс. подобных предписаний от налоговой службы на каждого. Никто из участников рынка не привлекался к ответственности до конца 2019 года, утверждает он.

В ФНС заявляют, что случаи привлечения банков к ответственности носят единичный характер. По словам представителя ведомства, данная практика является постоянной, не отличается от применявшейся в предыдущие годы.

Также спорный вопрос — разграничение средств граждан, которые можно и нельзя списывать в счет задолженности ИП (к последним относятся алименты, пособия и т.д.). По словам юристов, сейчас у банков нет такой возможности. При исполнении банком решения налоговой о взыскании налога за счет денег на счетах закон «Об исполнительном производстве» не применяется. Как поясняют юристы, если банк не исполнит решение налоговой о приостановлении операций по счетам, с него могут взыскать штраф в размере 20% от суммы, незаконно перечисленной банком со счета налогоплательщика. При отсутствии долга взыскивается штраф 20 тыс. рублей. Представитель Минфина сообщил, что банки при списании средств должны учитывать ограничения из закона «Об исполнительном производстве».