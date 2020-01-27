Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по вкладу «Ренессанс Доходный» на 367 дней на 0,1 процентного пункта, на 400 дней — на 0,4 п. п.

На срок 367 дней при оформлении в отделении процентная ставка составит 5,5%, онлайн — 5,65%, а на 400 дней — 5,8% в отделении и 5,95% годовых онлайн.

Минимальная сумма депозита при открытии в отделении составляет 30 тыс. рублей, онлайн — 5 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов — в конце срока.

Также оформить вклад можно на 91, 181, 271 и 550 дней. Для этих сроков ставки остались без изменений.